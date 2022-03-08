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В рязанском цирке прошла благотворительная акция «Счастливая мама»
В понедельник, 7 марта, многодетные мамы, воспитывающие 10 и более детей, получили бесплатные билеты в цирк и со своими семьями посетили представление.

Рязанский цирк совместно с Минтруда и соцзащиты Рязанской области провели благотворительную акцию «Счастливая мама», приуроченную к Международному женскому дню 8 марта. Об этом сообщили организаторы.

В понедельник, 7 марта, многодетные мамы, воспитывающие 10 и более детей, получили бесплатные билеты в цирк и со своими семьями посетили представление. Также детям вручили сладкие сувениры. Перед выступлением их поздравила начальник отдела Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области Наталья Куреева.

По словам организаторов, благотворительный проект стартовал одновременно во всех цирках России, являющихся филиалами компании Росгосцирк.