В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО

«Мы готовы к конструктивным переговорам по ключевым пунктам. Главное — конечно, безопасность. Прекращение боевых действий… Естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность, наши национальные права. И должны получить четкий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приема Украины не будет. О деталях сейчас говорить бессмысленно. Сейчас главное — физически защитить Украину», — заявили политики.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл условия, при которых Киев будет обсуждать вопросы отказа от членства в НАТО. Об этом сообщают РИА «Новости».

По словам Подоляка, нужны гарантии безопасности. «Мы готовы к конструктивным переговорам по ключевым пунктам. Главное — конечно, безопасность. Прекращение боевых действий… Естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность, наши национальные права. И должны получить четкий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приема Украины не будет. О деталях сейчас говорить бессмысленно. Сейчас главное — физически защитить Украину», — заявил политик.

Он отметил, что в Киеве не воспринимают никакие российские ультиматумы «как таковые».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину.