В МЧС опровергли информацию об эвакуации ТЦ «Премьер»
Ранее рязанские СМИ написали новость об эвакуации торгового центра, ссылаясь на ролик из соцсетей. «Сегодня никаких вызовов не поступало», — подчеркнули в пресс-службе МЧС. Позже, РЗН. инфо удалось выяснить, что ролик записан 28 февраля.
В МЧС опровергли информацию об эвакуации ТЦ «Премьер». Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в министерстве.
Ранее рязанские СМИ написали новость об эвакуации торгового центра, ссылаясь на ролик из соцсетей, на котором засняли машины МЧС и полиции.
«Сегодня никаких вызовов не поступало», — подчеркнули в пресс-службе МЧС. В полиции также подтвердили эту информацию. Позже, РЗН. инфо удалось выяснить, что ролик записан 28 февраля.