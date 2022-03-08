В МЧС опровергли информацию об эвакуации ТЦ «Премьер»

Ранее рязанские СМИ написали новость об эвакуации торгового центра, ссылаясь на ролик из соцсетей. «Сегодня никаких вызовов не поступало», — подчеркнули в пресс-службе МЧС. Позже, РЗН. инфо удалось выяснить, что ролик записан 28 февраля.

В МЧС опровергли информацию об эвакуации ТЦ «Премьер». Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в министерстве.

Ранее рязанские СМИ написали новость об эвакуации торгового центра, ссылаясь на ролик из соцсетей, на котором засняли машины МЧС и полиции.

«Сегодня никаких вызовов не поступало», — подчеркнули в пресс-службе МЧС. В полиции также подтвердили эту информацию. Позже, РЗН. инфо удалось выяснить, что ролик записан 28 февраля.