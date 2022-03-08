В ДТП в Псковской области погиб мужчина
8 марта около деревни Кислово произошло столкновение Mitsubishi и KIA. Водитель последней, мужчина 1982 года рождения, скончался от полученных травм на месте происшествия. В аварии пострадали три пассажира из Mitsubishi, один из которых — 13-летний мальчик. Пассажир KIA находится в тяжелом состоянии.
В ДТП в Псковской области погиб мужчина. ОБ этом
В аварии пострадали три пассажира из Mitsubishi, один из которых — 13-летний мальчик. Пассажир KIA находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства произошедшего выясняются.