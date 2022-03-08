Стало известно об ухудшении состояния Жириновского
Отмечается, что лидер либерал-демократов находится в медикаментозной коме. Политик постоянно подключен к аппарату ИВЛ, сатурация опускается с 96% до 88%. При этом лабораторные анализы в норме.
Стало известно об ухудшении состояния политика Владимира Жириновского. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Отмечается, что лидер либерал-демократов находится в медикаментозной коме. Политик постоянно подключен к аппарату ИВЛ, сатурация опускается с 96% до 88%. При этом лабораторные анализы в норме.
«Динамика отрицательная», — говорится в сообщении.