Стало известно об ухудшении состояния Жириновского

Отмечается, что лидер либерал-демократов находится в медикаментозной коме. Политик постоянно подключен к аппарату ИВЛ, сатурация опускается с 96% до 88%. При этом лабораторные анализы в норме.