Shell объявила об отказе от российских нефти и газа

«В качестве немедленного первого шага компания прекратит все местные закупки российской сырой нефти», — говорится в сообщении. Shell закроет все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории Р. Ф. Компания также отказывается от участия во всех российских проектах.

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell планирует отказаться от российских нефти и газа. Об этом 8 марта сообщается на ее сайте .

«В качестве немедленного первого шага компания прекратит все местные закупки российской сырой нефти», — говорится в сообщении.

Shell закроет все заправки, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории России. Компания также отказывается от участия во всех российских проектах.

Отметим, что семь заправок, которые работают под брендом компании, располагаются в Рязанской области.