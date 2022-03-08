Shell объявила об отказе от российских нефти и газа
«В качестве немедленного первого шага компания прекратит все местные закупки российской сырой нефти», — говорится в сообщении. Shell закроет все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории Р. Ф. Компания также отказывается от участия во всех российских проектах.
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell планирует отказаться от российских нефти и газа. Об этом 8 марта сообщается на ее
«В качестве немедленного первого шага компания прекратит все местные закупки российской сырой нефти», — говорится в сообщении.
Shell закроет все заправки, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории России. Компания также отказывается от участия во всех российских проектах.
Отметим, что семь заправок, которые работают под брендом компании, располагаются в Рязанской области.