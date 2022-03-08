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Путин подписал закон о новых кредитных каникулах
В период с 1 марта по 30 сентября граждане смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а правительство будет вправе продлить этот льготный период. Обратиться за предоставлением новых кредитных каникул смогут даже те, кто в «ковидный» период уже использовали подобное право.

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Право на льготу получат те, кто заключил кредитный договор до 1 марта 2022 года.

В период с 1 марта по 30 сентября граждане смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а правительство будет вправе продлить этот льготный период. Обратиться за предоставлением новых кредитных каникул смогут даже те, кто в «ковидный» период уже использовали подобное право.

Льгота предоставляется на срок не более полугода и предусматривает отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера.

Условия предоставления новых каникул — падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленного правительством предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.