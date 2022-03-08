Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья

Согласно указу, запрет и ограничение применяются «в целях обеспечения безопасности России и бесперебойного функционирования промышленности».

Президент Владимир Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья. Об этом сообщает RT.

В документе говорится о поручении правительства обеспечить до 31 декабря 2022 году запрет на ввоз и вывоз продукции и сырья из страны. Согласно указу, запрет и ограничение применяются «в целях обеспечения безопасности России и бесперебойного функционирования промышленности».

Мера не распространяется на россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства. Правительство должно за два дня утвердить список иностранных государств, к которым будут применяться запрет или соответствующее ограничение.