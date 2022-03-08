Полиция установила личность мужчины, который сломал челюсть16-летнему рязанцу

Полиция установила личность мужчины, который сломал челюсть16-летнему рязанцу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В воскресенье, 6 марта, в ОМВД России по Московскому району Рязани из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что 16-летний юноша получил телесные повреждения в ходе конфликта от неизвестного.

«Данное сообщение зарегистрировано надлежащим образом в отделе полиции и сотрудниками полиции в тот же день организована проверка. В настоящее время всё участники инцидента полицейскими установлены, опрошены. Решается вопрос о привлечении лица, причинившего телесные повреждения молодому человеку, к ответственности, установленной законом», — говорится в сообщении.

Ранее драка попала на видео.