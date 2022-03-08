На въезде в Рязань со стороны Солотчи образовалась пробка
Согласно сервису «Яндекс. Карты» затор на Солотчинском шоссе и улице Есенина возник до перекрестка с улицей Грибоедова. По словам очевидцев, причиной пробки стал автопробег с российскими флагами.
На въезде в Рязань со стороны Солотчи образовалась пробка. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили очевидцы в соцсетях.
Согласно сервису «Яндекс. Карты» затор на Солотчинском шоссе и улице Есенина возник до перекрестка с улицей Грибоедова.
По словам очевидцев, причиной пробки стал автопробег с российскими флагами.