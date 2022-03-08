На парковке около «Глобуса» в Рязани засняли десятки машин с российскими флагами

На кадрах несколько десятков машин собрались на парковке около гипермаркета. Из машин выставлены триколоры и флаги ВДВ. Кроме того, на автомобили нанесена буква «Z».