На парковке около «Глобуса» в Рязани засняли десятки машин с российскими флагами
На кадрах несколько десятков машин собрались на парковке около гипермаркета. Из машин выставлены триколоры и флаги ВДВ. Кроме того, на автомобили нанесена буква «Z».
Около «Глобуса» в Рязани засняли десятки машин с российскими флагами. Соответствующее видео опубликовали во вторник, 8 марта, в телеграм-канале «аТипичная Рязань».
На кадрах несколько десятков машин собрались на парковке около гипермаркета. Из машин выставлены триколоры и флаги ВДВ. Кроме того, на автомобили нанесена буква «Z».
Предположительно машины готовятся к автопробегу вокруг Рязани.