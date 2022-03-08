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На Кубани простились с еще одним выпускником рязанского училища ВДВ, погибшем на Украине
Прощание с 25-летним Николаем Белым прошло 8 марта на его родине, в станице Старощербиновской. Военный учился в местной школе, а после поступил в в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

На Кубани простились с еще одним выпускником рязанского училища ВДВ, погибшем на Украине. Об этом сообщает местная «КП».

Прощание с 25-летним Николаем Белым прошло 8 марта на его родине, в станице Старощербиновской. Военный учился в местной школе, а после поступил в в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

С 2019 года мужчина был командиром десантно-штурмового взвода 5-й десантно-штурмовой роты.

У него осталась жена и маленькая дочь.