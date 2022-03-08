Мишустин запретил вывоз иностранных медизделий из России

В постановлении говорится о продукции, которую ранее доставили из государств, присоединившихся к санкциям. Сейчас эти изделия находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры. Отмечается, что временное решение позволит не допустить дефицита из-за введения санкций от недружественных государств.