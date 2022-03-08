Мединский: неконтролируемые Киевом военные используют людей как живой щит
«Они не следуют приказам правительства в Киеве. Это настоящая трагедия, но мы продолжаем сохранять гуманитарные коридоры и решили продолжать держать их открытыми каждый день на протяжении нескольких часов, в течение которых российская сторона будет полностью соблюдать режим прекращения огня», — заявил Мединский.
Правительство Украины не контролирует вооруженные силы в окруженных городах. Военные используют мирных жителей как живой щит и не дают им проход по гуманитарным коридорам, сообщил
«Они не следуют приказам правительства в Киеве. Это настоящая трагедия, но мы продолжаем сохранять гуманитарные коридоры и решили продолжать держать их открытыми каждый день на протяжении нескольких часов, в течение которых российская сторона будет полностью соблюдать режим прекращения огня», — заявил Мединский.
По его словам, Россия выполнила обещания по соблюдению режима прекращения огня, однако, несмотря на это, из городов никто не вышел.
Фото с сайта Кремля