Макрон заявил, что к России и российскому народу нужно относиться с уважением

Французский лидер сказал о необходимости продолжать диалог с руководителями России, «даже констатируя разногласия», потому что однажды предстоит вернуться за стол переговоров. Он призвал «сделать все, чтобы избежать эскалации и расширения военных действий» на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к России и ее народу. Об этом со ссылкой на предвыборное собрание политика сообщает ТАСС. Французский лидер сказал о необходимости продолжать диалог с руководителями России, «даже констатируя разногласия», потому что однажды предстоит вернуться за стол переговоров. Он призвал «сделать все, чтобы избежать эскалации и расширения военных действий» на Украине.

«Нельзя построить прочный мир, если Россия не будет участвовать в построении масштабной архитектуры безопасности на нашем континенте, потому что к этому обязывают история и география, — подчеркнул президент Франции. — Мы должны продолжать разговаривать с российским и белорусским народами».

Фото с сайта Кремля