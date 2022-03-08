Губернатор Николай Любимов поздравил рязанок с 8 марта

Любимов выделил женщин, которые в Великую Отечественную войну защищали Родину и трудились в тылу, восстанавливали страну после Победы. Также политик отметил вклад рязанок в социально-экономическое развитие региона.

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанок с 8 марта. Обращение политика в связи с с Международным женским днем опубликовал сайт правительства.

«За мудрость, заботу и душевное тепло, трудолюбие, профессионализм и талант, мы благодарим сегодня мам, жен, бабушек и дочерей, коллег по работе», — говорится в сообщении.

Любимов выделил женщин, которые в Великую Отечественную войну защищали Родину и трудились в тылу, восстанавливали страну после Победы. Также политик отметил вклад рязанок в социально-экономическое развитие региона.

«Мы гордимся их достижениями в науке, культуре и образовании, спортивными победами. И без того непростой труд женщин-врачей, санитарок и медсестер во время пандемии превратился в настоящий подвиг. Мы восхищаемся нашими землячками, спасибо вам! Сейчас семья, материнство, здоровье и самореализация женщин — важнейшие приоритеты государственной и региональной политики. Так будет всегда, ведь это заложено в самых исконных принципах нашего существования», — заключил глава региона.