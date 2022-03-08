Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет

«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от шести до 12 тысяч рублей», — уточнил министр.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет в эфире телеканала «Россия 24».По его словам, размер нового пособия в семьях с низкими доходами будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка. Он отметил, что семья сможет претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе.

«В среднем по России это примерно от шести до 12 тысяч рублей», — подчеркнул Котяков.

Ранее о новой выплате заявил президент Владимир Путин.