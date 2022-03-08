\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 08
-1°
Срд, 09
-6°
Чтв, 10
-7°
ЦБ USD 105.81 -0 06/03
ЦБ EUR 115.62 -0.91 06/03
Нал. USD 110 / 130 16:04
Нал. EUR 116 / 150 16:04
Новости
Публикации
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
2 766
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
17 800
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
11 851
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
6 107
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Глава Минтруда рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет
«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от шести до 12 тысяч рублей», — уточнил министр.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о размере нового пособия на детей от 8 до 16 лет в эфире телеканала «Россия 24».По его словам, размер нового пособия в семьях с низкими доходами будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка. Он отметил, что семья сможет претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе.

«В среднем по России это примерно от шести до 12 тысяч рублей», — подчеркнул Котяков.

Ранее о новой выплате заявил президент Владимир Путин.