Депутат Европарламента предупредил о катастрофе в Европе из-за отказа от российского газа

Депутат Европарламента предупредил о катастрофе в Европе из-за отказа от российского газа

Депутат Европарламента Тьерри Мариани предрек ЕС катастрофу в случае отказа от импорта газа из России. Об этом он заявил РИА «Новости».

Мариани напомнил, что нефть оплачивается в долларах, а не в европейской валюте, которая «уже резко упала по отношению к американской.»

«В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», — заявил он.

Политик обвинил ЕС в лишней эмоциональности в санкциях. «Европа уже не знает, что добавить к принятым ограничениям. Это история о том, как кусают кусающего», — заявил Мариани.