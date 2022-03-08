Bloomberg: США с 8 марта запретят импорт российской нефти

Ожидается, что президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях против России из-за событий на Украине в 18:45 по московскому времени.

США 8 марта планирует одобрить запрет на импорт нефти из России. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на корреспондента Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

«США запретят импорт российской нефти, рассказали источники. Белый дом сделает соответствующее заявление уже сегодня», — написала Джейкобс.

Ожидается, что президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях против России из-за событий на Украине в 18:45 по московскому времени.

На фоне новостей о возможном запрете импорта стоимость нефти превысила $139 за баррель.