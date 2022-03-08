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Bloomberg: США с 8 марта запретят импорт российской нефти
Ожидается, что президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях против России из-за событий на Украине в 18:45 по московскому времени.

США 8 марта планирует одобрить запрет на импорт нефти из России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на корреспондента Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

«США запретят импорт российской нефти, рассказали источники. Белый дом сделает соответствующее заявление уже сегодня», — написала Джейкобс.

Ожидается, что президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях против России из-за событий на Украине в 18:45 по московскому времени.

На фоне новостей о возможном запрете импорта стоимость нефти превысила $139 за баррель.