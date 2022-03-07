В Южной Корее заявили о прекращении транзакций с Банком России

МИД Южной Кореи заявил, что страна прекратит транзакции с российским Центробанком. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Южной Кореи заявил, что страна прекратит транзакции с российским Центробанком. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком.

Меры южнокорейская сторона разъяснит после консультаций со своими ведомствами.

Сеул уже присоединился к международным санкциям против семи банков России, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. При этом транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.

Страна также поддержала отключение некоторых российских банков от SWIFT и заявила о прекращении экспорта стратегических материалов.