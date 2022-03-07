В Рязани во время пожара в многоэтажке спасли двух человек

В Рязани в понедельник, 7 марта, из горящей квартиры многоэтажки спасли двух человек. Еще 10 жильцов дома эвакуировали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.