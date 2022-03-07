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В Рязани во время пожара в многоэтажке спасли двух человек
В Рязани в понедельник, 7 марта, из горящей квартиры многоэтажки спасли двух человек. Еще 10 жильцов дома эвакуировали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани в понедельник, 7 марта, из горящей квартиры многоэтажки спасли двух человек. Еще 10 жильцов дома эвакуировали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в Рязани поступило в 19:16. В девятиэтажном доме загорелась квартира, огонь повредил комнату.

Площадь возгорания составила 5 кв. м.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место выезжали шесть автомобилей, 21 сотрудник противопожарной службы.