В Минобороны заявили о подготовке СБУ провокации с подрывом реактора

В ведомстве заявили, что в Харьковском физико-техническом институте заминирован реактор экспериментальной ядерной установки. По информации Минобороны, провокацию «с возможным радиоактивным заражением» подготавливают Служба безопасности Украины совместно с батальоном «Азов».

Минобороны обвинило Службу безопасности Украины в подготовке провокации с подрывом реактора в Харькове. Об этом сообщает ТАСС .

В ведомстве заявили, что в Харьковском физико-техническом институте заминирован реактор экспериментальной ядерной установки. По информации Минобороны, провокацию «с возможным радиоактивным заражением» подготавливают Служба безопасности Украины совместно с батальоном «Азов».

«СБУ и боевики батальона „Азов“ планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке», — заявили в Минобороны. В ведомстве добавили, что 6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты «для фиксации последствий провокации с последующим обвинением Российской Федерации в создании экологической катастрофы».