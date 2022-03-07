В Европе цена на газ побила исторический рекорд

Стоимость газа в Европе превысила отметку в 3600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость газа в Европе превысила отметку в 3600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE в понедельник, 7 марта.

В этот же день ранее апрельские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали до 2700,7 доллара, пишет «Российская газета».

Это исторический максимум. С начала торгов рост цены на газ превысил 20%.