В Европе цена на газ побила исторический рекорд
Стоимость газа в Европе превысила отметку в 3600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Стоимость газа в Европе превысила отметку в 3600 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE в понедельник, 7 марта.
В этот же день ранее апрельские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали до 2700,7 доллара, пишет
Это исторический максимум. С начала торгов рост цены на газ превысил 20%.