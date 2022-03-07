В Белоруссии начался третий раунд переговоров России и Украины

Российская и украинская делегации вечером в понедельник, 7 марта, начали третий раунд переговоров. Они проходят в Белоруссии. Фото опубликовала Belta.

Российская и украинская делегации вечером в понедельник, 7 марта, начали третий раунд переговоров. Они проходят в Белоруссии. Об этом сообщает Belta.

Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Напомним, ранее в Кремле озвучили условия, при которых Россия прекратит спецоперацию на Украине.