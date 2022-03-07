Рязанцы могут увидеть в ночном небе «пепельную» Луну

В Рязани вечером 7 марта можно будет наблюдать пепельный свет Луны. Об этом сообщается в группе RZNASTRO.

В Рязани вечером 7 марта можно будет наблюдать пепельный свет Луны. Об этом сообщается в группе RZNASTRO .

Пепельным светом Луны называют явление, при котором даже в малых фазах она видна целиком. Виден весь круг Луны, только большая его часть блеклая и едва различимая — это и есть пепельный свет.

Также увидеть явление можно на экскурсии 10 марта. Запись пока открыта и ведется в сообщениях группы.