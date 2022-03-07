\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
Втр, 08
Срд, 09
-6°
ЦБ USD 105.81 -0 06/03
ЦБ EUR 115.62 -0.91 06/03
Нал. USD 108 / 125 14:39
Нал. EUR 116 / 150 14:39
Новости
Публикации
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
2 094
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
17 074
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
10 757
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
5 395
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Путин подписал закон об изъятии «незаконных» средств чиновников
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволит государству через суд взыскивать коррупционные средства чиновников из банков.

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволит государству через суд взыскивать коррупционные средства чиновников из банков. Таковыми считаются средства, законность получения которых не подтверждена, а также если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законодательство уже позволяет обращать в доход государства недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащие не могут доказать законность обладания ими. Теперь практика распространяется на деньги, поступившие на счета чиновников в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и нет достоверных сведений о законности их получения.

Проверять достоверность сведений будут генпрокурор России или подчиненные ему прокуроры. В случае выявления нарушений они будут обращаться в суд с заявлением о взыскании. Запросы также могут направляться операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами.