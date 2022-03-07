Путин подписал закон об изъятии «незаконных» средств чиновников

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволит государству через суд взыскивать коррупционные средства чиновников из банков. Таковыми считаются средства, законность получения которых не подтверждена, а также если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законодательство уже позволяет обращать в доход государства недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащие не могут доказать законность обладания ими. Теперь практика распространяется на деньги, поступившие на счета чиновников в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и нет достоверных сведений о законности их получения.
Проверять достоверность сведений будут генпрокурор России или подчиненные ему прокуроры. В случае выявления нарушений они будут обращаться в суд с заявлением о взыскании. Запросы также могут направляться операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами.