Правительство России составило перечень недружественных стран

Правительство России утвердило перечень государств и территорий, которые совершают в отношении страны, российских компаний и граждан недружественные действия. Премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба правительства.

Правительство России утвердило перечень государств и территорий, которые совершают в отношении страны, российских компаний и граждан недружественные действия. Премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба правительства.

В список включены государства-члены Европейского Союза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (остров Джерси, остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Согласно указу президента Владимира Путина от 5 марта, российские граждане, компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из списка недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях. Должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублях по текущему курсу ЦБ.