Минцифры опровергло информацию об отключении России от интернета

В ведомстве заявили, что на российские сайты обрушились кибератаки из-за рубежа, однако отключать интернет изнутри не планируется.

В Минцифры опровергли слухи о планах отключить Россию от мирового интернета. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве заявили, что на российские сайты обрушились кибератаки из-за рубежа, однако отключать интернет изнутри не планируется.

«Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов», — рассказали в ведомстве в понедельник, 7 марта.

Минцифры направило письмо в госорганы с набором рекомендаций по кибергигиене. Они должны помочь эффективнее организовать работу по защите ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов.