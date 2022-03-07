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Мединский: ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания стороны от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались, сообщает РИА Новости.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания стороны от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Россия поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. Украинская сторона пообещала, что на следующий день они заработают.

Также представители Киева забрали для ознакомления привезенные россиянами документы.

Контакты сторон продолжатся, говорить о чем-то позитивном пока рано, добавил Мединский.

Напомним, встреча прошла в Брестской области и длилась около трех часов. Состав российской делегации остался прежним.