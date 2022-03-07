Курс рубля понизился до исторических минимумов

В понедельник, 7 марта, курс рубля упал до рекордно низких отметок. По данным агентства Блумберг, курс доллара достиг 140,25 рубля, евро — 145,87 рубля.

В понедельник, 7 марта, курс рубля упал до рекордно низких отметок. По данным агентства Блумберг , курс доллара достиг 140,25 рубля, евро — 145,87 рубля.

Это почти на 20% выше уровня закрытия торгов в пятницу, 4 марта.

По состоянию на 12:23 курс евро к рублю на форексе делает скачок примерно на 20,4% относительно пятницы, до 143,37 рубля за евро. Курс доллара взлетает на 27% — до 133 рублей. Ранее на торгах курс евро достигал максимума в 145,869 рубля, доллар — в 140,2547 рубля.

Валютные торги на Московской бирже 7 марта не проходят по решению Банка России.