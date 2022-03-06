В Шилове пропала 15-летняя школьница
В городе Шилово Рязанской области пропала 15-летняя девочка. С 3 марта 2022 года ее местонахождение неизвестно, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
В городе Шилово Рязанской области пропала 15-летняя девочка. С 3 марта 2022 года ее местонахождение неизвестно, сообщает поисково-спасательный отряд
Приметы: рост 151 см, среднего телосложения, волосы темные длинные, глаза карие, родимое пятно в области левой скулы.
Была одета: черная болоньевая куртка с серым капюшоном, синие джинсы, черные короткие сапоги с опушкой.
Информацию о местонахождении Аллы Михаленко просят сообщать по телефонам: дежурный отряда +7 (4912)51-21-71, полиция 112.