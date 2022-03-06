В Рязанской области в ночь на 7 марта похолодает до -10 градусов
В Рязанской области в понедельник, 7 марта, ночью похолодает до −10…−5 градусов. Днем температура воздуха составит −3…+2 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 7 марта, ночью похолодает до −10…−5 градусов. Днем температура воздуха составит −3…+2 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков.
Днем пройдут небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.