В Рязанской области в ночь на 7 марта похолодает до -10 градусов

В Рязанской области в понедельник, 7 марта, ночью похолодает до −10…−5 градусов. Днем температура воздуха составит −3…+2 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.