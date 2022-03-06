В России истекшие карты Visa и Mastercard перевыпустят на базе системы «Мир»

Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия, говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы платежных карт. Затем банки перевыпустят карту на базе платежной системы «Мир».

Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия, говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы платежных карт. После банки перевыпустят карту на базе платежной системы «Мир».

«Все операции по российским картам Visa и Mastercard внутри страны доступны, как обычно, и обрабатываются в Национальной системе платежных карт. По мере истечения срока действия карты, банк, который ее выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы „Мир“», — разъяснили в НСПК.

Напомним, в воскресенье, 6 марта, Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные ими карты перестанут работать за пределами страны, но внутри России они продолжат функционировать. Клиентам не надо самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе.

Сбербанк и другие банки работают над созданием кобейджинговой карты «Мир-UnionPay.