В Минобороны заявили о разработках биооружия на Украине

Минобороны документально подтвердило, что на Украине разрабатывались компоненты биооружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны Российской Федерации документально подтвердило, что на Украине разрабатывались компоненты биооружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны, генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, полученные российской стороной от сотрудников украинских биолабораторий документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.

Конашенков добавил, что на Украине в день начала российской специальной военной операции спешно уничтожили особо опасные патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.