В Гидрометцентре предупредили об ультраполярном вторжении в Центральной России

В ряде регионов, включая Центральную Россию, ультраполярное вторжение вызовет сильные морозы. Об этом сообщил
Этот процесс сформируют воздушные массы из самых холодных регионов страны, а также антициклон. В ряде регионов ожидается аномальное похолодание.
По словам Вильфанда, вернется «глубоко зимняя погода». Существенное изменение начнется 9 марта.
Он отметил, что воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории. Похолодание сначала затронет Сибирь, Урал и северо-восток Европейской части страны, а к четвергу морозы доберутся до Москвы и Санкт-Петербурга. Затем похолодает в Поволжье.
Температурная аномалия составит от 7 до 12 градусов ниже нормы.
Вильфанд добавил, что мартовские морозы — нормальная синоптическая ситуация.