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В Гидрометцентре предупредили об ультраполярном вторжении в Центральной России
В ряде регионов, включая Центральную Россию, ультраполярное вторжение вызовет сильные морозы. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ряде регионов, включая Центральную Россию, ультраполярное вторжение вызовет сильные морозы. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Этот процесс сформируют воздушные массы из самых холодных регионов страны, а также антициклон. В ряде регионов ожидается аномальное похолодание.

По словам Вильфанда, вернется «глубоко зимняя погода». Существенное изменение начнется 9 марта.

Он отметил, что воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории. Похолодание сначала затронет Сибирь, Урал и северо-восток Европейской части страны, а к четвергу морозы доберутся до Москвы и Санкт-Петербурга. Затем похолодает в Поволжье.

Температурная аномалия составит от 7 до 12 градусов ниже нормы.

Вильфанд добавил, что мартовские морозы — нормальная синоптическая ситуация.