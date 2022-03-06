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TikTok приостановит работу в России из-за закона о «фейках»
Китайская соцсеть TikTok прекратит распространение нового контента в России из-за закона о «фейках». Также не будут доступны прямые эфиры.

Китайская соцсеть TikTok прекратит распространение нового контента в России из-за закона о «фейках». Также не будут доступны прямые эфиры.

В сообщении компании отмечается, что TikTok будет оценивать «меняющиеся обстоятельства» в России, чтобы определить, когда возобновить полноценную работу.

«Наша служба обмена сообщениями затронута не будет», — добавили в компании.