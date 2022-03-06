Рязанцы пожаловались на горы мусора в Кальном

В Рязани на улице Быстрецкой рядом со школой № 73 скопился мусор. Об этом РЗН. инфо рассказали местные жители.

В Рязани на улице Быстрецкой рядом со школой № 73 скопился мусор. Об этом РЗН. инфо рассказали местные жители.

«Столько писем писали и звонили в СЭС, все бесполезно. Дети и взрослые идут по дороге, постоянно заваленной мусором, — сообщила рязанка. — Эти баки всегда переполнены мусором, весь этот мусор разлетается по пешеходной дорожке, привлекает собак, крыс. Сплошная антисанитария в 100 метрах от школы».

Напомним, горожане уже жаловались на кучи мусора возле школы № 73.