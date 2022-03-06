Россияне столкнулись с новым видом звонков от мошенников

Российские операторы зафиксировали новый вид звонков и СМС от мошенников из-за рубежа. Они содержат призывы или просьбы о помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний.

Российские операторы зафиксировали новый вид звонков и СМС от мошенников из-за границы. Они содержат призывы или просьбы о помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службах компаний.

«В последние дни мы действительно заметили небольшой всплеск нового вида звонков и СМС от злоумышленников. Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам», — пояснили в пресс-службе МТС.

В Tele2 рассказали, что появился новый вид голосового спама. Звонки исходят с подменных номеров из-за границы.

Оператор в личном кабинете предупреждает пользователей о новом виде нежелательных звонков и призывает по возможности самим блокировать такие вызовы.

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов сообщил, что компания постоянно ведет работу по блокировке всех мошеннических и спам-вызовов.