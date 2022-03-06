Путин подписал закон об ужесточении наказания за педофилию

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения в Уголовный кодекс и 280-ю статью УПК ужесточают ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета и СМИ. Уже судимым за похожие преступления грозит до шести лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет. Такое же наказание грозит группе осужденных, совершивших преступление по предварительному сговору.

Также отягчающие обстоятельства вводятся для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, проживающих или работающих с ними.

Лишение свободы на срок до одного года последует за укрывательство тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних до 14 лет.

Повышается уголовная ответственность за принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием СМИ или интернета или лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. За такие преступления грозит лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.