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Путин и Эрдоган обсудили грядущий этап переговоров России с Украиной
Президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс. Разговор состоялся в воскресенье, 6 марта, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность любых попыток Киева затянуть переговорный процесс. Разговор состоялся в воскресенье, 6 марта, сообщает РИА Новости.

Путин выразил надежду, что в ходе нового раунда переговоров Киев проявит более конструктивный подход, учитывающий реалии. По словам Путина, затягивание переговоров используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. Он добавил, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения требований России.

В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что Турция готова как можно скорее способствовать решению украинской проблемы мирными методами.

Также собеседники обсудили продолжение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Путин подтвердил готовность России оказать необходимое содействие для безопасной эвакуации турецких граждан из районов боевых действий на Украине.