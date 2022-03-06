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Ограничения для карт Visa и Mastercard начнут действовать с 10 марта
Ограничения для карт, выпущенных российскими банками на базе систем Visa и Mastercard, начнут действовать с полуночи 10 марта, сообщает РБК.

Ограничения для карт, выпущенных российскими банками на базе систем Visa и Mastercard, начнут действовать с полуночи 10 марта, сообщает РБК.

Таким образом, карты Visa российских банков будут функционировать в прежнем режиме до 10 марта.

«Прием запросов авторизации российских участников в рамках платежной системы Visa будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 года», — говорится в уведомлении платежной системы.

В Visa оставляют за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее указанных сроков.

В «Альфа-Банке» также сообщили, что до 9 марта включительно карты Visa и Mastercard всех банков будут работать по всему миру. С 10 марта карты продолжат работу на территории России.

Напомним, в воскресенье, 6 марта, Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Выпущенные ими карты перестанут работать за пределами страны, но внутри России они продолжат функционировать. Клиентам не надо самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе.

Сбербанк и другие банки работают над созданием кобейджинговой карты «Мир-UnionPay.