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Губернатор Николай Любимов отправил 10 машин гумпомощи от Рязанской области в ЛНР и ДНР
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в воскресенье, 6 марта, принял участие в отправке продовольственной гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в воскресенье, 6 марта, принял участие в отправке продовольственной гуманитарной помощи в Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии приняли участие заместители председателя правительства области Дмитрий Филиппов и Артем Никитин, руководители региональных министерств, представители регионального МЧС. На территорию Донбасса в десяти машинах отправили 80 тонн продовольствия от рязанских производителей мясомолочной, животноводческой промышленности, растениеводства и переработки, а также средства гигиены и другие товары первой необходимости.

Николай Любимов подчеркнул, что желание оказать помощь людям в Донецкой и Луганской республиках, которые восемь лет фактически жили под бомбежками, естественно.

«Собрать удалось очень много, рязанцы — люди неравнодушные. В ЛНР и ДНР мы отправляем 80 тонн гуманитарного груза. Хотел бы сказать всем спасибо», — подчеркнул он.

Глава региона пожелал водителям хорошей дороги и еще раз отметил, что всецело поддерживает принятое президентом России решение о проведении спецоперации.

«Оно было своевременным и правильным. Чтобы убедиться в этом, достаточно поговорить с людьми, которые прибыли в Рязанскую область из Донецкой и Луганской народных республик», — отметил глава региона.