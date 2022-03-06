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Евросоюз отказался финансировать поставку боевых самолетов Украине
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не будет финансировать поставки боевых самолетов на Украину. Однако, по словам главы Евросовета, общие средства могут пойти на финансирование запчастей и оборудования для украинских ВВС.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не будет финансировать поставки боевых самолетов на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Le Journal du Dimanche.

Однако, по словам главы Евросовета, общие средства могут пойти на финансирование запчастей и оборудования для украинских ВВС.

«Европейские средства не пойдут на финансирование поставок боевых самолетов на Украину. В то же время эти средства дополнят двусторонние усилия ряда государств-членов, которые раздумывают над возможностью поставок оборудования и запчастей для использования военно-воздушными силами», — отметил Мишель.

Ранее Евросоюз официально принял решение о финансировании поставок украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро, материалов и оборудования на 50 миллионов евро.