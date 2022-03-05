В Ряжском районе на трассе сгорела «ГАЗель»
«ГАЗель» столкнулась с Ford, после чего загорелась. Водитель легковушки получил травмы.
В Ряжском районе на трассе сгорела «ГАЗель». Об этом пишет сайт
Авария произошла в пятницу, 4 марта, около 09:45 на 313-м километре трассы дороги Р-22 «Каспий».
51-летний житель Ряжска не уступил дорогу Ford Mondeo, которым управлял 30-летний житель Воронежской области. Оба автомобиля отбросило на обочину, после чего «ГАЗель» загорелась.
Травмы получил водитель Ford, он обращался за медпомощью.
На тушение пожара выезжали три спасателя и одна автоцистерна. Сообщается, что машина выгорела полностью.