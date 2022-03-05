В Ряжском районе на трассе сгорела «ГАЗель»

«ГАЗель» столкнулась с Ford, после чего загорелась. Водитель легковушки получил травмы.

В Ряжском районе на трассе сгорела «ГАЗель». Об этом пишет сайт ИД «Пресса» .

Авария произошла в пятницу, 4 марта, около 09:45 на 313-м километре трассы дороги Р-22 «Каспий».

51-летний житель Ряжска не уступил дорогу Ford Mondeo, которым управлял 30-летний житель Воронежской области. Оба автомобиля отбросило на обочину, после чего «ГАЗель» загорелась.

Травмы получил водитель Ford, он обращался за медпомощью.

На тушение пожара выезжали три спасателя и одна автоцистерна. Сообщается, что машина выгорела полностью.