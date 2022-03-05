В рязанской Солотче без воды останутся 5 улиц

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.

В рязанской Солотче без воды останутся 5 улиц. Об этом в субботу, 5 марта, сообщила пресс-служба мэрии.

Воды не будет с 11:00 до 14:00 по следующим адресам:

улица Вольная, дома с №№ 13 по 16, с 18 по 20, 22, 24, 3, 4, 4а, 4б, 4 В, 5, 8, 9;

улица Лесная, дома №№ 1, 10, 10а, с 11 по 15, 2, 4, 4а, с 5 по 9;

улица Первомайская, дома №№ 1, с 10 по 19, 15а, 19а, 2, 20, 21 корпус 1, с 21 по 29, 3 корпус 2, 3, с 31 по 35, с 37 по 39, 3а, 4, 40, 41, 42 корпус 1, с 42 по 59, 5, 51а, 52а, 53 корпус 1, 6, 60/1, с 61 по 69, 62а, 67а, 69б, 7, с 70 по 77, 75 корпус 1, 79, 8, 80 корпус 1, с 80 по 83, с 85 по 89, 9 корпус 12, 9, с 90 по 99, 9б, 23а, 25а;

улица Почтовая, дома №№ 11, 13, 15, 2, 7 корпус 1, 7, 7б, 9, 9а;

улица Школьная, дома №№ 1, с 10 по 16, 18, 19, 2, 20, 20б, 21, 22, 23а, с 24 по 30, 2 В, 3, 30, 32, 33, 35, 37а, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 4а, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 6а, 7, 8, 9.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.