В Рязанской области задержали 18-летнего сторонника украинской неонацистской группировки МКУ

Мужчина 2004 года рождения занимался вербовкой российской молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность.

В Рязанской области задержали 18-летнего сторонника украинской неонацистской группировки МКУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Молодой человек 2004 года рождения вербовал россиян в экстремистскую и террористическую деятельность.

В ФСБ подчеркнули, что задержанный причастен к администрированию тематических радикальных интернет-сообществ и пропаганде идеологии ультранасилия. Действия он выполнял по указанию лидера группировки гражданина Украины Егора Краснова.

У молодого человека изъяли средства связи, которые содержали большое количество пропагандистских материалов неонацистского характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С марта 2021 года в России задержали около 170 неонацистов, сторонников МКУ. По данным ФСБ, они пропагандировали идеологию массовых убийств и планировали серию крупных терактов по указанию Краснова, который заочно арестован в России.