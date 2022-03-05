В Рязанской области за сутки 717 человек заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 105 230 случаев COVID-19.

В Рязанской области за сутки 717 человек заболели коронавирусом. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 105 230 случаев COVID-19. Госпитализировали за сутки 69 человек. Выздоровели за сутки 898 человек, всего с начала пандемии — 91 294. Умерли за сутки 11 человек, всего — 3 081.

В России за сутки коронавирусом заболели 86 769 человек, всего с начала пандемии — 16 861 793. Госпитализировали за сутки 9 295 человек. Выздоровели за сутки 155 725 человек, всего — 14 418 916. Умерли за сутки 750 человек, всего — 355 537.