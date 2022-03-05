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В Рязанской области планируют снять все ковидные ограничения после праздников
По словам губернатора Николая Любимова, такой исход возможен при условии снижения заболеваемости.

Рязанские власти планируют снять оставшиеся ковидные ограничения после праздников. Об этом в субботу, 5 марта, заявил губернатор Николай Любимов на заседании оперштаба по предупреждению коронавирусной инфекции.

По словам главы региона, такой исход возможен при условии снижения заболеваемости.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Ларисы Сараевой, в настоящее время показатель заболеваемости среди рязанцев на 16,5% ниже, чем в целом по стране.