В Рязани выросли тарифы на работу штрафных эвакуаторов

В Рязани выросли тарифы на работу штрафных эвакуаторов. Информацию РЗН. инфо подтвердили в региональном ГУ РЭК.

В 2021 году эвакуация задержанных машин с помощью крана составляла 3344 рублей за транспортное средство, без помощи крана — 1918 рублей. Теперь же перемещение транспортного средства до 3,5 тонн весом по территории Рязани и до 20 км за городом стоит 2000 рублей, а при использовании эвакуатора с краном-манипулятором 3488 рублей.

Стоимость хранения на штрафстоянке легковой машины увеличилась с 41,5 рублей до 43,3 рубля за час.