В Рязани на улице Почтовой планируют установить новый арт-объект

Как уточнили в управлении культуры, скульптуру установят для обозначения «Музея истории рязанского шоколада».

В Рязани планируют установить новый арт-объект. Установку нового объекта обсудили в четверг, 3 марта, на заседании общественного совета.

Новый арт-объект в виде кареты планируют установить на улице Почтовой. Как уточнили в управлении культуры, скульптуру установят для обозначения «Музея истории рязанского шоколада».

«Членам совета идея очень понравилась, они одобрили установку объекта и пожелали новому музею удачи и процветания», — заключили в общественном совете.