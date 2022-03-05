В Рязани на улице Почтовой планируют установить новый арт-объект
Как уточнили в управлении культуры, скульптуру установят для обозначения «Музея истории рязанского шоколада».
В Рязани планируют установить новый арт-объект. Установку нового объекта
Новый арт-объект в виде кареты планируют установить на улице Почтовой. Как уточнили в управлении культуры, скульптуру установят для обозначения «Музея истории рязанского шоколада».
«Членам совета идея очень понравилась, они одобрили установку объекта и пожелали новому музею удачи и процветания», — заключили в общественном совете.